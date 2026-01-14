Así fue el paso de Arbeloa por el Deportivo

Álvaro Arbeloa es uno de los grandes protagonistas de la semana. El salmantino se convirtió en nuevo entrenador del Real Madrid tras sustituir en el cargo a Xabi Alonso. Su extensa trayectoria deportiva siempre será recordada por su paso por el Liverpool y el Real Madrid aunque durante seis meses jugó en el Deportivo.

El exfutbolista fue fichado por el Deportivo en julio de 2006. Tras cinco años en la cantera del Real Madrid, sus condiciones no convencieron a Fabio Capello y los coruñeses apostaron por él tras desembolsar poco más de un millón de euros.

Aunque no era una petición expresa del entonces técnico deportivista, Joaquín Caparrós, Arbeloa se hizo indiscutible a pesar de la gran competencia que tenía con jugadores como Coloccini, Lopo, Andrade, Rodri o Héctor.

Arbeloa fue titular en veinte encuentros y su rendimiento fue muy positivo. El club vivía momentos económicos importantes y la venta de Arbeloa ayudó a las arcas blanquiazules.

Rafa Benítez apostó por él y el Liverpool se hizo con sus servicios a cambio de cuatro millones de euros. Tres temporadas después encontraría sitio en el Real Madrid, club con el que logró todos los títulos posibles en las siete temporadas que estuvo allí.

Arbeloa no quiso alargar su carrera y se retiró a los 33 años tras un efímero paso por el West Ham en la temporada 2016-2017. Nueve años después se convierte en nuevo entrenador del Real Madrid y es el tercer futbolista del Deportivo que se convierte en entrenador del conjunto blanco.