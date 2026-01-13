Así será el dispositivo de seguridad en A Coruña para el partido del Dépor contra el Atlético

Este martes, el Dépor recibe en Riazor al Atlético de Madrid para disputar el partido de Copa del Rey, en un encuentro que ha sido declarado de alto riesgo por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte. Por este motivo, esta misma mañana ha tenido lugar una junta de seguridad para establecer el dispositivo.

En la reunión participaron representantes de la Policía Nacional, de la Local y del departamento de seguridad del R.C. Deportivo.

El plan coordinará a los agentes, al personal del club y a la Guardia Civil para asegurar el normal desarrollo del partido y la protección del equipo visitante, de las aficiones y de toda la ciudadanía. El dispositivo se activará desde la llegada hasta la salida del equipo del Atlético al finalizar el partido. La previsión inicial es que al menos 200 seguidores del club madrileño estén presentes en Riazor.

Así, este dispositivo contará con un refuerzo de efectivos de un 50% más en el caso de la Policía Nacional y de un 25% más por parte de la seguridad del Dépor. Además, participarán en él las unidades especializadas de la Nacional, incluyendo un equipo de subsuelo, TEDAX, guías caninos y brigadas móviles.

La reunión estuvo presidida por el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, quien destacó que "a prioridade absoluta é que o

partido se desenvolva con total normalidade e que a cidadanía poida gozar do fútbol nun ambiente seguro e de convivencia". En este sentido, Abalde hace un llamamiento a la responsabilidad de las aficiones, indicando que "o comportamento cívico e respectuoso de todos é fundamental para que eventos deste nivel se vivan como unha festa do deporte".

De todas formas, señalando que los efectivos están preparados y coordinados, el subdelegado confía en que "a xornada transcorra sen incidentes".