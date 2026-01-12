Lucas Pérez no firmará con el Leganés: finaliza su período de prueba

El reencuentro de Lucas Pérez y el Dépor tendrá que esperar. El atacante de Monelos no se incorporará al CD Leganés, donde se ejercitó las últimas semanas a prueba.

El cuadro madrileño lo anunció en su web, dentro de su parte diario de entrenamientos. "La dirección de fútbol del club, junto al cuerpo técnico y el propio jugador, mantuvieron una reunión el pasado sábado en la que, de común acuerdo, se decidió dar por concluidas sus sesiones de entrenamiento con el CD Leganés", dice el texto.

Por tanto, el delantero deberá buscar un nuevo destino. Tras salir del Dépor en enero de 2025, en medio de discrepancias con la dirección de fútbol, se incorporó al Arsenal. Este verano se ejercitó con el Racing Club Ferrol en el inicio de la pretemporada, pero de momento no ha firmado contrato con ninguna entidad.