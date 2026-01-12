El Deportivo ficha a Riki Rodríguez
El club intentará llegar a un acuerdo con el Albacete para incorporarlo en este mercado invernal
El Deportivo ha logrado fichar a uno de sus grandes objetivos desde el verano pasado: Riki Rodríguez. El centrocampista ya es jugador del Deportivo aunque se desconoce cuándo jugará aquí.
El asturiano acaba contrato el próximo mes de junio y por lo tanto ya era libre para negociar con otros equipos. Fernando Soriano se ha movido rápido y ha logrado convencer al futbolista.
Ahora el Dépor intentará llegar a un acuerdo con el Albacete para incorporar al jugador en este mercado invernal aunque la operación no parece sencilla.
El conjunto manchego ya se cerró en banda durante el verano y trató de renovar al futbolista sin éxito. En lo que va de temporada ha sido titular en quince partidos y es una pieza muy importante para su equipo. En total han sido cinco temporadas y media en el Albacete y uno de los artífices del ascenso del equipo manchego en Riazor.