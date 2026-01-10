Deportivo - Atlético: Más de 27.000 abonados reservaron entrada para la Copa

Imagen de archivo del entrenamiento de puertas abiertas del Deportivo en Riazor

El encuentro entre Deportivo y Atlético de Madrid ha generado una gran expectación en la afición deportivista. Al cierre del periodo de reservas para socios, más de 27.000 abonados confirmaron su entrada para este encuentro.

El club sacó esta iniciativa para que Riazor registre un gran ambiente de fútbol este martes en los octavos de final de la Copa del Rey.

La entidad herculina optó por sacar precios razonables para las entradas que salen a la venta y dan prioridad a los abonados para hacerse con ellas antes del lunes.

A partir de ahí se venderán al público general con precios de 50 euros, los mismos que en el último Deportivo - Atlético de Madrid que tuvo lugar hace nueve años.

Aunque el Deportivo prioriza la liga y el ascenso a Primera División, la Copa será un alivio y una fiesta para una afición que ha sufrido muchísimo con su equipo en los últimos años.