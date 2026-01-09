A la venta las entradas para el Deportivo-Atlético de octavos de Copa en Riazor: prioridad abonados

El Dépor ya ha puesto a la venta las entradas para el partido de octavos de final de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid, que se disputará el martes 13 de enero a las 21:00 horas en Riazor.

Con el objetivo de que la afición deportivista pueda arropar al equipo, el club ha establecido un periodo de prioridad para abonados y abonadas, que podrán adquirir hasta un máximo de dos entradas por persona. Este plazo estará abierto hasta el domingo 11 de enero a las 23:59 horas, exclusivamente a través de la plataforma oficial ticketing.rcdeportivo.es.

La venta al público en general se abrirá a partir del lunes 12 de enero a las 00:01 horas, también mediante la web oficial del club, permitiendo que cualquier aficionado pueda hacerse con su localidad para un encuentro marcado en rojo en el calendario.

En cuanto a los precios, las entradas estarán disponibles a partir de 50 euros, con importes sujetos a posibles variaciones en función de la disponibilidad. Además, los socios y socias amigo contarán con un 25% de descuento en la compra de localidades, una ventaja pensada para reforzar el respaldo desde la grada.

Son los mismos precios que en la última visita del cuadro colchonero, hace nueve años.