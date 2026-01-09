Oficial: El Deportivo - Atlético de la Copa del Rey ya tiene fecha y hora
La eliminación del conjunto colchonero de la Supercopa provoca que el partido se dispute el martes 13 de enero
Ya hay hora y fecha oficial para el encuentro de Copa del Rey de octavos de final entre Deportivo y Atlético de Madrid. El partido se disputará el martes 13 de enero a las 21:00 horas.
La eliminación del conjunto colchonero disipó las dudas acerca de la fecha y el horario de un encuentro que ha generado bastante expectación.
Los coruñeses regresan a unos octavos de final nueve años después de su última aparición y afrontan con ganas el choque.
✅ 𝗛𝗼𝗿𝗮𝗿𝗶𝗼𝘀 𝗮𝗰𝘁𝘂𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗱𝗼𝘀 de los 𝗼𝗰𝘁𝗮𝘃𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹 de la #CopaDelReyMAPFRE.#LaCopaMola pic.twitter.com/DkgUlj1AdL— RFEF (@rfef) January 9, 2026
Este enfrentamiento llega en medio de un mes muy duro para el conjunto blanquiazul que entre medias visitará los campos de Las Palmas y Almería, segundo y tercer clasificado actualmente.
A pesar del día y la hora se espera un gran ambiente en Riazor y más de 20.000 abonados ya han confirmado su reserva de entrada.