Oficial: El Deportivo - Atlético de la Copa del Rey ya tiene fecha y hora

Ya hay hora y fecha oficial para el encuentro de Copa del Rey de octavos de final entre Deportivo y Atlético de Madrid. El partido se disputará el martes 13 de enero a las 21:00 horas.

La eliminación del conjunto colchonero disipó las dudas acerca de la fecha y el horario de un encuentro que ha generado bastante expectación.

Los coruñeses regresan a unos octavos de final nueve años después de su última aparición y afrontan con ganas el choque.

Este enfrentamiento llega en medio de un mes muy duro para el conjunto blanquiazul que entre medias visitará los campos de Las Palmas y Almería, segundo y tercer clasificado actualmente.

A pesar del día y la hora se espera un gran ambiente en Riazor y más de 20.000 abonados ya han confirmado su reserva de entrada.