Las Palmas - Deportivo: fecha, hora, cómo y dónde verlo

El Deportivo viaja a Las Palmas después de su empate frente al Cádiz que deja serias dudas en la defensa del equipo y la baja de Miguel Loureiro tras ver la quinta amarilla. Los blanquiazules solo han conseguido sumar un punto de los últimos 12, pasando de ser líderes a estar a cinco puntos de la primera plaza y a cuatro de la segunda.

El Deportivo viaja a Las Palmas después de conocer que se enfrentará al Atlético de Madrid en octavos de final de Copa del Rey, pero todavía falta por conocerse la fecha y hora en la que tendrá lugar el partido. Los del Cholo Simeone visitarán Riazor varios años después de su última aparición.

Fecha y hora

El partido entre Las Palmas y el Deportivo se disputará el sábado 10 de enero a las 18:30 horas en el Estadio de Gran Canaria.

Dónde ver el partido

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV retransmitirá un partido de LaLiga Hypermotion por cada jornada. Además, la TVG retransmitirá en abierto 15 partidos del Deportivo.

Dépor

La afición deportivista comienza el 2026 decepcionada tras el empate del conjunto blanquiazul frente al Cádiz por 2 a 2 en Riazor, después de las tres derrotas consecutivas con las que había cerrado el 2025.

El Deportivo se adelantó dos veces con goles de Mella y Villares pero no logró mantener la ventaja debido a errores defensivos en los minutos finales. El equipo mostró buen inicio y algunas novedades con los fichajes invernales pero perdonó ocasiones.

El empate deja al Dépor lejos de los puestos de ascenso directo, con 33 puntos y en quinta posición, y con la necesidad de mejorar su defensa de cara a los próximos partidos.

Las Palmas

Las Palmas recibe al Deportivo en una posición mucho más privilegiada que los herculinos. Los canarios están en segunda posición de la tabla con 37 puntos, tan solo uno por detrás del Racing de Santander, que encabeza el ranking.

Han disputado diez partidos en casa, con un balance de 6 victorias, dos empates y dos derrotas, lo que refleja su solidez en terreno local. El encuentro es clave para ambos equipos: los canarios buscarán la victoria para mantenerse en puestos de ascenso directo, mientras que el Deportivo necesita sumar tres puntos para no salir de los puestos de playoff y no alejarse del ascenso directo.