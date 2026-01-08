El Deportivo no cobrará a sus socios en Copa del Rey

A falta de conocer la fecha y el horario del encuentro, Riazor se prepara para acoger la próxima semana el encuentro de Copa ante el Atlético de Madrid.

El club presentó hace días una medida de confirmación de asistencia a sus abonados con el fin de que Riazor presente un gran aspecto y ambiente en ese encuentro. La medida generó cierta polémica en redes sociales pero más de 13.000 abonados rellenaron el formulario indicando que estarán presentes en el encuentro.

La otra realidad del encuentro convierte al Dépor en el único club de Segunda que no cobrará entrada a sus socios. Otros como Albacete, Racing de Santander o Burgos decidieron hacer pasar por caja a sus abonados. Sin ir más lejos El conjunto manchego fijó un precio de 50 euros por abonado.

El Dépor explica su medida como "un premio compartido entre equipo y afición, y reforzando su compromiso con los abonados en una competición especial".