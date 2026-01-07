Soriano y el mercado del Deportivo: "A día de hoy la idea es mantenernos como estamos"

Fernando Soriano tomó la palabra esta mañana durante la presentación de Altimira como nuevo jugador del Deportivo. El director deportivo respondió a algunas preguntas dirigidas a las situaciones de varios jugadores de la plantilla blanquiazul.

"A día de hoy la idea es mantenernos como estamos. Es verdad que miramos muchas situaciones como la de Riki que acaba contrato en junio y ya se puede negociar. Estamos abiertos a intentar mejorar y si hay que ir al mercado iremos sea a por Riki u otro jugador".

Soriano aseguró que se confía en todos los jugadores de la plantilla. "Habéis visto que la competencia es muy alta y los jugadores han ido teniendo fases. Las decisiones de quien juega las toma el entrenador en base a los entrenamientos de la semana. La plantilla está muy bien compensada y confeccionada para afrontar cualquier tipo de lesión o cualquier dibujo que quiera utilizar el entrenador".

Algunos nombres propios

Fernando Soriano analizó la situación de diferentes jugadores como Cristian Herrera. "Es un jugador de club que ha dado buen nivel en Copa pero no ha sido titular en liga pero es un ejemplo para los compañeros y le quedan seis meses de contrato. He hablado con él y los dos somos conscientes de la situación pero nadie en el Deportivo le ha abierto la puerta a una salida. Si él ve alguna opción satisfactoria no habrá problema".

Germán Parreño

El director deportivo aseguró que con Germán "estamos en constantes conversaciones". Desde hace tiempo se especula con el interés del conjunto blanquiazul en renovar el contrato del guardameta.

Bachmann

"La situación no ha cambiado. Él ha pedido salir pero ahora mismo es una situación que depende del Watford. No hay ninguna situación de lesión crónica ni algo que dependa ahora mismo del Dépor. Nos comunicó que quería salir y nos movimos rápido en fichar a Ferllo".