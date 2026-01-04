Deportivo 2 - Cádiz 2: Año nuevo, errores pasados

Decepción en Riazor en el primer encuentro de 2026. Dépor y Cádiz empataron a dos en un choque en el que los coruñeses se adelantaron en dos ocasiones pero no fueron capaces de finiquitar el encuentro. Mella y Villares con dos disparos que tocaron en jugadores rivales, fueron los autores de los tantos coruñeses.

Hidalgo apostó por un once ofensivo y dio entrada a los dos fichajes del mercado invernal. Álvaro y Altimira debutaron con la camiseta blanquiazul. El lateral dejó buenas sensaciones mientras que el guardameta completó un partido discreto en el que no tuvo paradas de mérito.

El conjunto coruñés salió bien al terreno de juego y fue mejor que su rival en el inicio de partido. Con Mario en el centro del campo y una línea de ataque con Yeremay, Luismi, Mella y Stoichkov, el conjunto blanquiazul dominaba y sometía a su rival. Mella adelantó a los herculinos en el minuto nueve con un disparo que tocaba en un defensor y se alojaba en la meta cadista. El Dépor estaba cómodo y se mostraba superior a su rival.

Sin embargo, cuando mejor estaba el equipo, llegó el tanto del empate. Los visitantes igualaban con gol de Jorge More tras una buena acción de estrategia que el Dépor no supo defender. Pero la respuesta fue inmediata y Villares pondría dos minutos después de nuevo por delante a su equipo tras un disparo que se envenenaba tras tocar en la espalda de un jugador del Cádiz. La suerte sonreía al Dépor, que volvía a estar por delante.

Fueron minutos realmente buenos en los que pudo incrementar su ventaja. La ocasión más clara fue un cabezazo de Loureiro que Aznar sacaba de manera prodigiosa con el pie. Con el dos a uno se llegaba al descanso. Hidalgo no movería piezas, pero el equipo salió algo más temeroso a la segunda mitad. El Cádiz generaba algunas contras con cierto peligro que inquietaban a un Dépor que empezaba a perder el centro del campo.

Aun así, tuvo nuevos acercamientos peligrosos como un disparo de Stoichkov que Aznar enviaba a córner con una buena estirada. El Dépor crecía cuando Soriano era capaz de conducir la pelota y servir a los de arriba.

Pero los coruñeses perdonaron y lo volvieron a pagar. El Cádiz igualaría en el minuto 85 tras un buen disparo de Tabatadze. Los locales volvían a pecar de inocentes al no cometer falta en el centro del campo y permitir una transición rápida sin cometer falta.

El gol fue una losa y los coruñeses no fueron capaces de hacer el tercero. El 2026 empieza con decepción y con un Dépor que se aleja de los puestos de ascenso directo. La próxima semana visitará el campo de la UD Las Palmas en el último encuentro de la primera vuelta.