Deportivo - Cádiz: fecha, hora, cómo y dónde verlo

El Deportivo recibe al Cádiz en Riazor en su primer partido de 2026 después de las tres derrotas consecutivas con las que finalizó el 2025. Lo hacen tras confirmar dos nuevos fichajes: el guardameta Álvaro Fernández hasta 2027 y el lateral Adriá Altimira hasta 2028. Por otro lado, el sorteo para saber a quién se enfrentará el Dépor en octavos de Copa del Rey será el próximo 7 de enero y las eliminatorias se jugarán entre el 13 y el 15 de enero.

El último precedente entre el Cádiz y el Dépor corresponde al partido de vuelta de la liga anterior, que terminó con la victoria de los blanquiazules gracias a un gol de Mario Soriano en el minuto 80, que desató la alegría y el delirio en Riazor.

Fecha y hora

El partido entre el Deportivo y el Cádiz se disputará el domingo 4 de enero a las 21:00 horas en Riazor.

Dónde ver el partido

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV retransmitirá un partido de LaLiga Hypermotion por cada jornada. Además, la TVG retransmitirá en abierto 15 partidos del Deportivo.

Dépor

El Deportivo cerró el 2025 perdiendo ante el Andorra por un gol a cero, un resultado que confirma su mal final de año con tres derrotas consecutivas. El equipo blanquiazul fue mejor en varios tramos y tuvo ocasiones claras, incluso un balón al larguero, pero volvió a fallar en la definición.

El conjunto presidido por Gerard Piqué aprovechó una de sus pocas llegadas para marcar el único gol y llevarse el partido, dejando al Dépor con sensación de una oportunidad más perdida y un diciembre muy negativo.

Cádiz

El Cádiz y el Deportivo llegan al partido en puestos de promoción de ascenso, separados por solo dos puntos. El conjunto gaditano es sexto con 30 puntos, mientras que los herculinos ocupan la tercera posición con 32.

El Cádiz ha disputado nueve partidos como visitante, con un balance de tres victorias, cuatro empates y dos derrotas, lo que refleja una notable solidez lejos de casa. El encuentro será clave para ambos equipos: los andaluces necesitan ganar para mantenerse en zona de play off, mientras que el Deportivo busca los tres puntos para no perder distancia con los primeros puestos y no abandonar los de promoción de ascenso.