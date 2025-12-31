El Hospital Quirónsalud A Coruña recibe la visita de los jugadores de Dépor y Dépor Abanca

Pacientes y personal del Hospital Quirónsalud A Coruña reciben la visita de los jugadores del Dépor

Los pacientes y el personal del Hospital Quirónsalud A Coruña recibieron ayer martes la visita de los jugadores y las jugadoras del Deportivo y Dépor Abanca. José Ángel Jurado, Sergio Escudero, Emma Gandoy y Yanís Citoula, acompañados de miembros del Club, estuvieron en las instalaciones del centro hospitalario.

Los deportistas del equipo coruñés han querido felicitar las fiestas y desear una pronta recuperación a niños, niñas y mayores que se encontraban ingresados en estas fechas tan señaladas en Quirónsalud A Coruña, hospital de referencia del club.

Así, los jugadores y jugadoras les han deseado una pronta recuperación y han repartido algunos regalos para hacer la estancia lo más llevadera y navideña posible.

El Hospital Quirónsalud A Coruña y el Real Club Deportivo mantienen desde hace varias temporadas un convenio por el que se encarga de realizar cada año los reconocimientos médicos de los jugadores en pretemporada, así como de proveer a los mismos de todas sus necesidades de salud durante la temporada.

El hospital, además, colabora en múltiples eventos y disciplinas deportivas, también es Servicio Médico del Club Básquet Coruña, del Hockey Liceo en la ciudad de A Coruña y del OAR de balonmano. El deporte es un campo que, además de estar relacionado con la salud tanto en la prevención de enfermedades como en la calidad de vida en general, "refleja una serie de valores con los que Quirónsalud se identifica en su forma de trabajar: disciplina, espíritu de superación y mejora continua", según señala en un comunicado.