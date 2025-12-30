Oficial: Altimira se convierte en el segundo fichaje del Deportivo

El Deportivo ha puesto la directa y ha cerrado ya dos incorporaciones antes de que se abriera de manera oficial el mercado de invierno. Tras anunciar a Álvaro Fernández en el día de ayer, hoy ha sido el turno de Adriá Altimira.

El lateral firma hasta 2028 y llega libre al Dépor tras rescindir su contrato con el Villarreal. Se trata de un lateral derecho de 24 años formado en las categorías inferiores del Barça.

Tras un breve paso por Croacia fichó por el Andorra, equipo con el que logró el ascenso a Segunda División. Ahí fue fichado por el Villarreal B para jugar también en Segunda División. Su buen hacer le llevó a hacerse un hueco en el primer equipo. La temporada pasada jugó cedido en el Leganés a las órdenes de Borja Jiménez.

En total suma 34 partidos en Primera y 63 en Segunda. Además ha debutado en Europa League con el Villarreal.

Adrià peleará por un puesto en el once con Ximo Navarro. El andaluz encara ya la recta final de su recuperación y pronto estará disponible para Antonio Hidalgo.