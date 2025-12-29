El Deportivo refuerza la portería con la llegada de Álvaro Fernández

El Deportivo arrancará el mercado invernal con un refuerzo ya cerrado. Se trata del guardameta riojano Álvaro Fernández. Tal y como adelantó Víctor Losada en Riazor.org y ha podido confirmar Quincemil, el portero llegará libre tras rescindir su contrato con el Sevilla.

A sus 27 años cuenta con amplia experiencia en Segunda División, categoría en la que logró el ascenso con el Huesca. Además ha disputado encuentros en la máxima categoría defendiendo las porterías de Huesca, Espanyol y Sevilla. Durante una temporada también militó en las filas del Brentford en Premier League.

Su nombre ya sonó con fuerza durante el verano tras la salida de Helton pero finalmente no hubo acuerdo entre clubes. Una vez rescindido su contrato con el Sevilla, jugador y Dépor han llevado a buen término este interés.

De esta forma Germán Parreño tendrá una dura competencia con Álvaro por hacerse con el puesto de titular. Hasta la fecha Germán ha jugado todo en liga y su actuación ha sido bastante notable.

El club deberá reestructurar ahora la posición de tercer guardameta. Bachmann podría salir por motivos personales pero en caso de continuar se buscaría una cesión para Eric Puerto, algo que ya sucedió la temporada pasada.

El equipo regresa este lunes a los entrenamientos tras unos días de descanso. Los coruñeses prepararán el primer partido de 2026 que tendrá al Cádiz como protagonista en su visita a Riazor el domingo a las 21:00 horas.