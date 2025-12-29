Adrià Altimira muy cerca de un Dépor que hace oficial la llegada de Álvaro Fernández

Adria Altimira, durante un partido con el Villareal contra Unionistas de Salamanca. EFE

El Deportivo ha hecho oficial la llegada de Álvaro Fernández. El guardameta pasó reconocimiento médico esta misma mañana y pisó Riazor para firmar su contrato y grabar el vídeo con el que ha sido anunciado.

En él el guardameta se somete a algunas preguntas rápidas antes de desvelar al final del vídeo su identidad.

El conjunto coruñés regresa este lunes por la tarde a los entrenamientos y lo normal es que Álvaro ya pueda ejercitarse con el resto de compañeros.

El Dépor arranca fuerte un mercado que promete bastantes movimientos en la categoría de plata del fútbol español.

Adrià Altimira podría ser el siguiente

El lateral ha rescindido este lunes su contrato con el Villarreal y el Dépor es uno de los equipos interesados en hacerse con sus servicios.

Altimira jugó cedido la temporada pasada en el Leganés y vería al Dépor como la opción ideal en la que recuperar la confianza perdida durante estos años. El lateral catalán de 24 años ascendió a Segunda con el Andorra antes de fichar por el Villarreal.

La demarcación de lateral derecho es una de las prioridades a reforzar en este mercado invernal tras los problemas de lesiones de Ximo Navarro.