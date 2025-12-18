El Juez Disciplinario estudiará si el Fabril incurrió en alineación indebida

Tal y como era de esperar el Juez Disciplinario de la RFEF decidió incoar un expediente ordinario para esclarecer los hechos denunciados y determinar las posibles responsabilidades disciplinarias que tuvieron lugar durante el encuentro que disputaron Numancia y Fabril.

Los coruñeses vencieron por un gol a dos en Los Pajaritos. La polémica llegó por los minutos disputados por Hugo Torres, canterano del Dépor que entró en la segunda mitad.

En realidad se trata de un error humano del delegado del equipo, ya que el nombre del jugador sí aparecía en la lista entregada a los colegiados y sólo faltaba marcarlo.

El Numancia presentó una reclamación y ahora será el Juez Disciplinario el que decida si el Fabril pierde en los despachos lo conseguido en el terreno de juego.