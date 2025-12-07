Deportivo 1 - Castellón 3: El Dépor recibe un serio correctivo

El Dépor puso fin a su gran racha de resultados tras caer por un gol a tres ante un gran Castellón. Yeremay adelantó a los coruñeses en la primera mitad pero los visitantes remontaron en la segunda mitad tras completar un gran encuentro. Los coruñeses acabaron en inferioridad tras la expulsión de Lucas Noubi.

El duelo nació igualado y con poca profundidad por parte de ambos equipos. Sin embargo la propuesta del Castellón fue imponiéndose con el paso de los minutos y el conjunto valenciano merodeaba la portería de Germán Parreño. El guardameta se mostró bastante seguro aunque en alguna jugada heló los corazones del conjunto deportivista.

Sin grandes ocasiones, el Castellón seguía mandando. El Dépor se esforzó en defensa y tanto Quagliata como Loureiro no dudaron en lanzarse al suelo para repeler dos disparos peligrosos de los visitantes. Pero este Dépor castiga a su rival incluso cuando menos lo merece. Recuperación alta del conjunto herculino, balón sobre Yeremay y el canario en el mano a mano no perdonaba y hacía el uno a cero.

Era el minuto 30 y los de Hidalgo se adelantaban en el marcador. El resto de la primera mitad siguió con un escenario similar. Los coruñeses se esforzaban en defensa ante un Castellón que lo intentaba una y otra vez pero sin generar peligro sobre la meta de Germán.

Con esa ventaja exigua se llegaba al descanso del encuentro en Riazor. La segunda mitad nacía con un guion similar. El Castellón se fue al ataque y embotelló al Dépor que se encomendaba a alguna contra que no logró conectar. Fruto de ese dominio llegaría el gol del empate. Doué con un gran disparo desde la frontal establecía el empate. El gol sentó fatal a un Dépor que estuvo a punto de encajar el segundo. Germán lo evitó con una gran intervención.

Hidalgo buscó soluciones en el banquillo y se fue con todo a por el segundo gol. Jurado y Villares abandonaron el terreno de juego para que entraran Zaka y Patiño. Antes Stoichkov había dejado su sitio a Mulattieri. Zaka la tuvo en una buena contra que desbarataba el guardameta visitante. La acción además estaba anulada por fuera de juego. El Dépor seguía roto y el Castellón lo iba a aprovechar en la estrategia. Brignani remataba en área pequeña y volteaba el marcador.

Con un centro del campo muy despoblado, el Castellón tocó a su antojo y amplió la diferencia. Germán salvaba un mano a mano pero en el rechace Cipenga hacía el tercero a placer tras un buen centro dentro del área. El Dépor se resignó y fue incapaz de generar peligro o apretar en el tramo final. Sólo Yeremay disfrutó de un tiro escorado que sacaba el guardameta. Si el resultado era malo, las cosas aún podían empeorar. El VAR llamó al colegiado por una patada de Noubi que supuso su expulsión por roja directa.

Así llegaba al final de un partido que supone la primera derrota en Riazor de la temporada. El conjunto deportivista pierde además el liderato en favor de un Racing de Santander que venció por dos goles a tres en Cádiz.