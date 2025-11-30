Abegondo (A Coruña) se vuelca con Bebeto en una emotiva visita institucional al Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Abegondo vivió este domingo una jornada cargada de emoción con la visita institucional de Bebeto, una de las mayores leyendas del deportivismo.

El alcalde, José Antonio Santiso, acompañó en todo momento al exdelantero brasileño durante un acto celebrado en el salón de plenos, donde el futbolista dejó su firma en el Libro de Oro municipal, un gesto recibido con aplausos y orgullo por los asistentes.

En su intervención, Santiso subrayó la huella emocional que Bebeto sigue dejando en la afición blanquiazul y destacó el cariño especial que los vecinos de Abegondo sienten por el ídolo.

El regidor afirmó que el futbolista es un símbolo imborrable de la historia del Deportivo y agradeció su visita, recordando el vínculo que une al municipio con el club herculino.

Por su parte, Bebeto agradeció el afecto multitudinario recibido y valoró el papel que juega Abegondo como sede de la ciudad deportiva y epicentro de la cantera.

El brasileño destacó que el proyecto Dépor Training Center representa un paso fundamental para el futuro deportivo del club, reforzando el papel del municipio como punto estratégico en la formación de talento.