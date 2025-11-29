Albacete 0 - Deportivo 2: Que el ritmo no pare

El Dépor asaltó el Carlos Belmonte y venció por cero goles a dos al Albacete con tantos de Stoichkov y Zaka. Los coruñeses lograron mantener la portería a cero gracias a un gran Germán Parreño y a un ataque letal.

La primera mitad nació con una buena llegada del Deportivo. Balón al espacio para Stoichkov, desmarque de Yeremay y el disparo del canario era rechazado por Diego Mariño. El guion del encuentro era claro con un Dépor que tenía posesión y un Albacete que buscaba las contras.

Así generaron peligro los manchegos, aunque la primera llegó en un córner que tocaba Puertas y dejaba a Pepe Sánchez en buena posición. El remate del ex del Dépor se encontraba con Germán Parreño. Los blanquiazules tocaban con buenas asociaciones entre los jugadores de calidad. Además la presencia de Stoichkov arriba le daba opciones diferentes a otros días. El andaluz, con mucha movilidad, generó problemas al Albacete.

Mella perdonó tras una gran descarga de Stoichkov. El canterano se plantaba solo delante de Mariño pero buscaba la asistencia en lugar de definir. El partido era vistoso y entretenido y los locales también las suyas. La más clara llegó en un gran disparo de Menéndez y la gran parada de Parreño.

Y cuando la primera parte parecía encaminarse al empate a cero, Stoichkov iba a hacer el gol deportivista tras una gran colectiva. Comas la iniciaba en una posición peligrosa y tras una presión asfixiante del Albacete. Mella con un gran giro lograba lanzar una contra en la que encontraba a Soriano y el madrileño daba una asistencia espectacular a Stoichkov que no iba a perdonar en el mano a mano. El Dépor llegaba al descanso con ventaja en el marcador pero por delante quedaba toda la segunda mitad.

Sin cambios en ninguno de los dos conjuntos, el choque nació con un guion similar. Los de Hidalgo no sufrían en exceso y el Albacete no era capaz de generar mucho peligro. Los locales dieron un paso adelante cerca del minuto quince tras una pérdida de Barcia. El remate de Valverde en el punto de penalti tocaba en un defensa pero Germán reaccionaba rápido y seguro para sacar la pelota.

Hidalgo quitó del terreno de juego a Patiño y dio entrada a Villares. El británico completó un buen partido pero el técnico buscaba oxígeno en el centro del campo antes de que el Albacete iniciara las últimas hostilidades en busca de la remontada.

Al Dépor le costaba llegar pero defendía de manera segura y sin estar encerrado en el área. El choque pudo cambiar en el minuto 75 cuando la colegiada del encuentro señaló penalti de José Ángel tras un piscinazo dentro del área de un jugador del Albacete. El VAR corregía la decisión y daba la posesión al Dépor.

Sin embargo esa pausa espoleó a un Albacete que se fue de manera descarada al ataque. Los manchegos apretaron a base de centros y córners que los coruñeses despojaban como podían.

Hidalgo movía nuevamente el banquillo dando entrada a Zaka y Gragera en lugar de Stoichkov y Jurado. Los locales estaban acelerados tras la revisión del VAR y protestaban todas las acciones del partido. El choque cambió por completo y el conjunto blanquiazul apenas tenía pelota y defendía muy atrás. Pero en este tipo de escenarios el equipo es letal si recupera con el rival arriba y así iba a sentenciar.

Recuperación de Yeremay con un Albacete volcado y una contra de uno contra cuatro en la que el canario dejaba solo a Zaka en el mano a mano para hacer el segundo. Era la sentencia para un Dépor que lograba así la quinta victoria consecutiva que le sirve para mantener el liderato.