Deportivo: Luismi Cruz no jugará ante el Albacete

Malas noticias llegan desde la enfermería del Deportivo. El club ha confirmado que Luismi Cruz sufre una lesión en el isquiotibial de su pierna derecha.

Los servicios médicos no establecen un plazo exacto de recuperación y sólo hablan de unos días de tratamiento médico y de fisioterapia antes de iniciar la fase de readaptación para poder reintegrarse a los entrenamientos.

Lo que es seguro es que el extremo no jugará este fin de semana ante el Albacete y lo normal es que tampoco llegue al choque de Copa del Rey.

Luismi es un jugador muy importante para Antonio Hidalgo y en estas últimas semanas estaba siendo titular por delante de David Mella. El canterano regresará al once este fin de semana en un partido en el que los coruñeses buscarán la quinta victoria consecutiva.