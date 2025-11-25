La Ponferradina se interesa por Óscar Gilsanz, exentrenador del Deportivo

Óscar Gilsanz podría regresar a los banquillos tras salir el pasado mes de junio del Deportivo. El técnico gallego, sin equipo desde entonces, es uno de los candidatos que maneja la dirección deportiva de la Ponferradina para sustituir a Fer Estévez.

Quincemil ha podido confirmar que han existido contactos entre el club berciano y el entorno del entrenador, pero por el momento no hay nada cerrado.

Gilsanz salió el pasado mes de junio de la entidad herculina tras un exitoso paso en diferentes equipos del club. Tras lograr el título de la Copa de Campeones en categoría juvenil, ascendió al Fabril a Segunda Federación y logró la salvación más que holgada del primer equipo en Segunda División.

La Ponferradina se quedó el año pasado a las puertas del ascenso a Segunda División. Esta temporada no han arrancado bien y los bercianos están en la zona media baja de la tabla con 16 puntos, uno sobre el descenso y a cinco del playoff de ascenso.