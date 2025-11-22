El Deportivo estrenará equipación ante el Ceuta

Una de las grandes novedades del encuentro que disputa el Dépor ante el Ceuta este domingo, estará en la equipación del conjunto deportivista. Por primera vez en la temporada jugará con la camiseta presentada hace tan solo unas semanas por la marca deportiva que viste a los coruñeses.

Se trata de una camiseta basada en un modelo antiguo que se utilizó por primera vez en el año 2000. La camiseta es toda prácticamente azul con unas finas líneas blancas.

La equipación ya se vende desde hace días aunque su alto precio generó bastantes críticas en redes sociales. Y es que la marca deportiva decidió vender esta edición especial a 125 euros, el mismo precio que el resto de camisetas de otros conjuntos a los que también viste la marca.

𝑴𝒂𝒏̃𝒂́ 𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆𝒂𝒎𝒐𝒔 𝒏𝒐𝒗𝒂 𝒑𝒆𝒍 👕💙



⚽️ No #DéporADCeutaFC luciremos a nova colección de @Kappasport_es KOMBAT XXV pic.twitter.com/oU6kUr9EQj — RC Deportivo (@RCDeportivo) November 22, 2025

Este será, por tanto, el primer encuentro de la temporada en el que el Dépor no utilizará ninguno de los tres modelos presentados a principio de temporada.

Los coruñeses estarán por lo tanto de estreno y buscarán una victoria que les permita recuperar el liderato de la clasificación tras la victoria de Las Palmas ante el Albacete por tres goles a uno.