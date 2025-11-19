Avanzan las obras en el museo del Dépor: el club descubre un vinilo en el que será su acceso

El Dépor está muy cerca de tener un espacio físico en el que compartir la historia del club de fútbol gallego con más títulos. Una liga, dos copas, tres supercopas y un título de Copa de España del 2012 que podrán ser disfrutados por todos los aficionados blanquiazules.

Esta mañana el club ha desplegado un vinilo en la que será la cristalera principal de la zona de acceso, situado en el antiguo bajo del gimnasio Zona Fit sin actividad desde principios de la década pasada, y el centro médico Quirón.

"Próximamente Dépor Museo Tour" luce, en color azul, con el escudo del club y motivos tanto dorados como blancos.

Tras paralizar las obras en verano debido a la ausencia de autorización municipal, las actuaciones se han ido retomando paulatinamente según la carga de trabajo de las empresas contratadas para ello.

Un museo acompañado de un tour oficial

El Museo del Deportivo estará acompañado por un tour oficial integrado con la reforma de la Torre de Maratón, que se sumará al recorrido como parte de la experiencia y en la que se estudia la instalación de un ascensor panorámico.

El recorrido se articula en tres zonas cargadas de significado: la Zona Blanca, la Sala Dorada y la Sala Azul.

Cada una de las zonas tendrá un protagonista: la afición, la historia del Dépor desde 1906 y el Súper Depor. Los aficionados también podrán hacer un tour por los espacios más emblemáticos del estadio: desde las gradas y los palcos hasta los vestuarios, la zona mixta y el propio museo.