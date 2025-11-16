Córdoba 1 - Deportivo 3: Yeremay decisivo y el Dépor duerme líder

El Dépor recupera el liderato tras vencer por un gol a tres al Córdoba en el Arcángel. Quagliata, Yeremay y Mella fueron los goleadores del equipo en un choque que se decidió en la segunda mitad.

Hidalgo sorprendió con un once en el que aparecían Jurado y Luismi en lugar de Gragera y Mella. Atrás repetía con Arnau y Loureiro como centrales con Noubi y Quagliata en las alas.

El plan de partido ideado no salió y los coruñeses no lograron hacerse con el mando en ningún momento. Tampoco sufrió en exceso y el poco trabajo que tuvo Germán, lo solventó sin grandes problemas. Con este panorama se iba a llegar al descanso de un encuentro que se decidiría en la segunda mitad.

Las cosas iban a cambiar y el equipo salió con otra cara al terreno de juego. Hidalgo introdujo a Barcia en lugar de Arnau, muy condicionado por su cartulina amarilla.

La lluvia e intensidad del partido empezó a hacer mella en los jugadores y el Córdoba empezó a dejar muchos más espacios que en la primera mitad. Y ahí el Dépor creció al ritmo de Yeremay. El canario iba a recibir un gran pase entre líneas de Luismi y Yeremay asistía a Quagliata en su incorporación al área. El italiano iba a hacer el primero con un disparo potente que se colaba en la portería cordobesa tras tocar el larguero.

Poco le duró la ventaja al Dépor. Cinco minutos después igualaba el Córdoba tras una buena acción colectiva en banda derecha y un centro que era tocado por Noubi que hacía el gol en propia meta.

Yeremay a lo panenka

Con empate a uno el Dépor quería más y seguía buscando a Yeremay. Precisamente por la banda izquierda iba a llegar la jugada decisiva del partido. Centro de Quagliata y Zaka era agarrado dentro del área. El VAR llamaba al colegiado que señalaría penalti y expulsión de Alves. Yeremay, a lo panenka, no perdonaba desde el punto de penalti y hacía el segundo.

El escenario del partido era propicio para sentenciar pero los coruñeses perdonaron y acabaron sufriendo en exceso. El Córdoba buscó el gol en unos minutos finales de infarto con un Dépor superado y sin reacción. Hasta tres ocasiones claras fallaron los de Iván Ania para desesperación de su público. Iban a sentenciar los de Hidalgo en el minuto 100 en una contra espectacular que Mella definía de manera perfecta delante del guardameta cordobés. El delirio se adueñó del público desplazado al Arcángel que disfrutó con la segunda mitad de su equipo.

El Dépor se iba a llevar tres puntos importantísimos que le permiten dormir como líder a expensas de reanudar el partido entre Ceuta y Almería que puede colocar a los andaluces en lo alto de la tabla. A pesar de ello lo importante en clave deportivista es sumar la tercera victoria consecutiva.