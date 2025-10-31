El Albacete - Deportivo ya tiene fecha y hora

Yeremay durante un partido con el Deportivo. @RCDeportivo

LaLiga hizo oficial el horario del partido correspondiente a la jornada 16 de Segunda División. El Deportivo jugará contra el Albacete y visitará el Carlos Belmonte el sábado 29 de noviembre a las 18:30 horas.

Ambos conjuntos se verán las caras antes de afrontar el último mes de competición del 2025.

El conjunto albaceteño regresó al fútbol profesional tras lograr el ascenso en Riazor ante el Deportivo. Sin embargo esta temporada el conjunto manchego ha arrancado algo peor que los últimos años y ahora mismo cuenta con 13 puntos, dos por encima de la zona de descenso.

La temporada pasada el Dépor se llevó los dos encuentros ante el Albacete y lo hizo con gran superioridad. Venció por un gol a cinco en el Belmonte y por cinco goles a uno en Riazor.

Estos son los próximos encuentros del Deportivo con horario confirmado: