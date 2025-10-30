Sámano 1 - Deportivo 5: Trámite completado

El Deportivo superó al Sámano por un gol a cinco en primera ronda de la Copa del Rey. Barcia, Zaka, Stoichkov y Cristian Herrera con un doblete, fueron los goleadores del equipo en un choque más igualado de lo que el marcador refleja.

Hidalgo alineó un once con novedades tal y como era de esperar. Con Erik en portería, Pablo, Barcia, Comas y Rubén en defensa, con Patiño y Jurado en el centro del campo, una línea de tres con Fabi, Luismi y Herrera y Zaka de delantero. El técnico dio la oportunidad en el once a dos jugadores del Fabril que aprovecharon los minutos y dejaron buenas sensaciones. Pablo arrancó el partido muy activo en el lateral derecho y Fabi trató de crear en la zona de ataque.

El equipo entró bien el partido y Barcia adelantó a los coruñeses en el minuto cinco con un buen cabezazo tras servicio de Luismi. El gol relajó en exceso al cuadro herculino y el Sámano se animó a pisar portería contraria. De hecho el conjunto cántabro iba a igualar la eliminatoria en el minuto 17 a la salida de un córner. Castillo remataba ante la pasividad de la zaga deportivista y provocaba el delirio en las gradas.

Los de Hidalgo no querían complicaciones y Cristian Herrera iba a adelantar de nuevo a los coruñeses. El atacante anotaba a portería vacía tras una mala acción defensiva del equipo local.

Con ese uno a dos se iba a llegar al descanso. Tras la reanudación el Dépor trataba de sentenciar el encuentro pero el Sámano seguía creyendo en sus posibilidades. Una vez más los locales trataron de aprovechar el juego aéreo y la estrategia para generar peligro. La más clara llegó en el minuto 59 con un remate de cabeza que se estrellaba en el larguero de la portería de Eric Puerto.

Las fuerzas empezaron a fallar al Sámano y el equipo blanquiazul aprovechó para sentenciar. Primero con un gol de Cristian Herrera tras asistencia de Zaka. Herrera hacía su segundo tanto en el encuentro y allanaba el camino para los suyos. Era el minuto 70 y por delante quedaban veinte minutos que serían aprovechados por varios jugadores para recuperar sensaciones.

En el minuto 80, Herrera iba a devolver el favor y servía a Zaka para que el delantero superara al guardameta local. No iba a quedar ahí la goleada. Stoichkov la cerraría haciendo su primer gol con la camiseta del Deportivo. El andaluz disparaba desde el vértice del área y anotaba el quinto tras un error del portero.

El partido iba a finalizar con ese uno a cinco que permite al conjunto blanquiazul avanzar de ronda y quedar concentrado ya de cara al partido del próximo domingo ante el Real Zaragoza.