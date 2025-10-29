Patiño, jugador del Dépor: "Trabajé mucho este verano para estar preparado y listo esta temporada"

Charlie Patiño arrancó con mucha ilusión la temporada. Tras un verano con gran carga de trabajo, el centrocampista iniciaba el curso con mucha más madurez y formación que el año pasado.

El británico ha concedido una entrevista a uno de los patrocinadores del club en la que se ha sincerado tras todo lo sucedido estos últimos meses."Llegué al Dépor con mucha ilusión pero fue una temporada dura. Este año las cosas cambiaron. En verano volví a Inglaterra y trabajé mucho la mentalidad y el gimnasio. Volví mucho más preparado y listo".

Esa adaptación ha ayudado a Charlie a dar un paso adelante a pesar de las diferencias entre el fútbol español y el británico. "Los jugadores en España son muy técnicos y tácticos y en Inglaterra son mucho más fuertes y juegan con más transiciones".

Hidalgo arrancó la temporada dando bastantes minutos y protagonismo a un futbolista que en las últimas semanas ha perdido peso en el equipo. En total ha aparecido en nueve partidos de liga, dos de ellos como titular y suma 274 minutos, casi los mismos que todo el año pasado. Lo normal es que Patiño sea titular este jueves en el encuentro de Copa ante el Sámano.

En un aspecto más íntimo y personal, Patiño ha desvelado algunos recuerdos de su niñez. "Venía con mi padre en verano a Riazor y sobre todo recuerdo un partido ante el Newcastle. Fue un partido espectacular".