El Deportivo - Cultural Leonesa, declarado de alto riesgo

La Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte ha declarado de alto riesgo el choque que se celebrará el próximo sábado 8 de noviembre entre Deportivo y Cultural Leonesa.

Esta declaración no es nueva y de hecho es la tónica predominante esta temporada. Sin ir más lejos, el último partido en Riazor entre Deportivo y Valladolid ya revivió la misma catalogación.

Esta declaración traerá consigo un refuerzo de las medidas de seguridad desplegadas por toda la ciudad durante todo ese fin de semana. Y es que aunque no constan incidentes previos entre aficiones, los seguidores más radicales tienen ideologías contrarias. En los últimos meses se ha constatado la presencia de aficionados de otras aficiones en partidos como este por lo que no sorprende la decisión tomada por las autoridades.

Por suerte, esta temporada no se han producido en la ciudad herculina episodios tan graves como los que provocaron los ultras más radicales del Málaga.

Más allá de estos grupos, la convivencia entre ambas hinchadas siempre ha sido respetuosa y no ha habido problema. De hecho, el último desplazamiento deportivista a tierras leonesas resultó muy grato y el ambiente fue fantástico durante todo el fin de semana.