Bebeto, en un mensaje al deportivismo y a A Coruña en redes: "Hay amores que nunca se apagan"

La foto que ha compartido Bebeto en redes sociales. @bebeto7

El deportivismo se sobresaltó a media tarde de este martes. El culpable fue Bebeto, leyenda del conjunto blanquiazul e ídolo de la afición.

El brasileño colgó el siguiente mensaje en redes sociales:

"Deportivistas,

No sabéis cuánto os echo de menos.

¿Qué tal está mi Coruña, bonita como siempre, no?

Tengo un secreto que contaros, pero aún no puedo. Solo me dejan decir que mi corazón late como si estuviera en Riazor.

Estad atentos.. y recordad que hay amores que nunca se apagan."

Rápidamente las redes se llenaron de especulaciones sobre algún tema comercial relacionado con el club o el museo.

Sin embargo todo hace indicar que próximamente saldrá a la luz una biografía autorizada sobre su carrera. En ella, como no puede ser de otra forma, el Dépor ocupará un lugar especial tras cosechar grandes logros y éxitos en su etapa en A Coruña.