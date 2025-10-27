Deportivo: el lamentable comportamiento del entrenador del Valladolid en Riazor

El partido entre Deportivo y Valladolid dejó infinidad de acciones para la polémica. Sin embargo ninguna de ellas justifica el comportamiento del entrenador del Valladolid.

En una secuencia captada por el fotógrafo @Mosrey ve a Guillermo Almada encararse con el público e incluso llega a lanzar un escupitajo.

A ello hay que unir sus palabras en rueda de prensa. El uruguayo criticó la expulsión de Marcos André. El atacante vio dos claras cartulinas amarillas y estuvo bien expulsado por el colegiado. Sin embargo las palabras del técnico fueron en la otra dirección: "Me quedan enormes dudas de la expulsión".

El entrenador del @realvalladolid se encara con el público de Riazor y escupe a la grada pic.twitter.com/z8oDf3rLXp — Mos (@mosrey) October 26, 2025

Además el penalti cometido por el Valladolid en el descuento no admite discusión y fue tan claro como el que cometió Dani Barcia en la primera mitad.

En general el partido fue intenso y estuvo marcado por las constantes interrupciones del juego. El Valladolid logró sacar al Dépor del partido y los coruñeses lograron igualar en el descuento evitando así la tercera derrota consecutiva.