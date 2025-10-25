Ni Real Madrid ni Real Sociedad: el primer club "Real" de España es un equipo gallego

El fútbol es un deporte que esconde miles de historias. Desde cómo se llevó a cabo la fundación de cada equipo, hasta el por qué de sus escudos o la narrativa detrás de cada camiseta. Pero, ¿y el nombre? Son varios los equipos, tanto de Primera como de Segunda División, que llevan el nombre "Real", pero no todos. ¿A qué se debe esto?

Todo se remonta al reinado de Alfonso XIII, que tuvo lugar desde su nacimiento en 1886 hasta 1931, año en que se proclamó la Segunda República Española. Gran aficionado al balompié, durante su reinado se fundaron la mayoría de los clubes de fútbol en España, y a algunos de ellos les concedió el título de "Real" como una distinción honorífica y una muestra de apoyo y favor de la Corona.

Primer equipo al que el Rey le concedió el título "Real"

El Real Club Recreativo de Huelva (fundado en 1889) tiene el honor de ser el club de fútbol más antiguo de España. Sin embargo, en lo que respecta a llevar el nombre "Real", el primer equipo que lo consiguió fue el Real Club Deportivo de La Coruña.

En 1909, tan solo tres años de su fundación, el entonces Club Deportivo de La Sala Calvet -que posteriormente se convirtió en el Real Club Deportivo de La Coruña que conocemos hoy en día- solicitó oficialmente al rey Alfonso XIII el título de "Real".

Tal y como informa el propio club coruñés, en la reunión de la Junta Directiva del club, celebrada el 1 de octubre de 1908, se acordó lo siguiente: "...trabajar activamente para conseguir que S. M. El Rey Don Alfonso XIII conceda a la sociedad el título de Real Club Deportivo de La Coruña".

Cuatro meses después, el 4 de febrero de 1909, se emitió la Orden en Palacio con el siguiente contenido fundamental: "Accediendo su Majestad el Rey (qdg.) á lo solicitado por v se há dignado conceder ál Club de su digna Presidencia el titulo de Real, que podra ostentar en todos sus documentos. Al propio tiempo, Su Majestad se ha servido aceptar la Presidencia honoraria del mismo, que tan atentamente le ofrecen".

En la reunión extraordinaria del 7 de febrero de 1909, la Junta Directiva del club dio cuenta del mencionado documento y a partir de ese momento el Dépor pasó oficialmente a denominarse "Real Club".

Las actas lo dejaban claro: "...concediendo a ésta sociedad el titulo de Real con autorización para usar en todos sus documentos el escudo y armas reales y anunciando a la vez que Su Majestad el Rey se ha dignado aceptar la presidencia honoraria que este Club le había ofrecido en súplica".

Lo que significó para el club

La concesión del título "Real" no fue solo un cambio de nombre, sino un salto de estatus, prestigio y visibilidad para el club. El artículo del Deportivo con motivo del centenario de esta distinción lo señala: "El título de Real tuvo gran incidencia, y no sólo en aspectos formales como la emblemática, sino en el rango que el Deportivo tuvo a partir de aquel momento".

Así, la concesión del título "Real" se convertía en un signo de prestigio por ser una distinción que les otorgaba mayor reconocimiento público y social, así como una vinculación simbólica con la Corona.

En los años posteriores el club comenzó a consolidarse como el equipo hegemónico de A Coruña, hasta convertirse en uno de los clubes más reconocidos de España.

De esta forma, el Real Club Deportivo de La Coruña se convierte en un pionero dentro del fútbol español al recibir el título de "Real" en el año 1909, solo tres años después de su fundación. Muchos otros le seguirían y el prefijo Real formaría parte indivisible de su nombre reconocible, como la Real Sociedad (en 1910) o el Real Madrid (en 1920), pero el primero fue el Dépor.