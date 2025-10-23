El Deportivo - Ceuta ya tiene fecha y hora

El Dépor volvió a caer en Riazor ante el Racing de Santander por un gol a dos Foto: Fernando Fernández

LaLiga hizo oficial el horario de la jornada número 15 de Segunda División. El Deportivo recibirá a la AD Ceuta el domingo 23 de noviembre en Riazor a las 14:00 horas.

De esta manera los coruñeses estrenan horario esta temporada y se enfrentarán a un equipo con el que ya coincidieron en Primera RFEF.

Los de Hidalgo se medirán a un equipo recién ascendido que le ha tomado el pulso a la categoría. En este momento ocupa la décima posición con quince puntos, solo uno menos que el conjunto herculino.

Los blanquiazules tratan de superar el primer bache de resultados que les ha llevado de ocupar la primera posición a ver cómo una gran cantidad de equipos se colocan cerca en la clasificación. La primera oportunidad para recuperar puntos llegará este fin de semana en el partido ante el Valladolid.

