El Dépor avanza con las obras del Museo, que podría abrir a principios de 2026: cambia los cristales

El Deportivo avanza con las obras del Museo después de que el ayuntamiento, que había paralizado los trabajos, diese luz verde a su realización. Unas obras que son visibles también desde la cara externa del Estadio de Riazor, donde esta mañana varios operarios cambiaban los cristales de lo que será el Museo del Deportivo.

Fuentes del club han confirmado que este cambio se realiza debido a que los que había estaban "totalmente deteriorados". Unos trabajos a los que, "en breve", se unirá el arreglo de las canaletas que provocan un gran "chorro de agua" en la fachada del estadio cuando llueve.

El club dio a conocer a mediados de agosto que contaría con un Museo en el Estadio de Riazor, instalaciones que preveía abrir este mes de octubre junto a un tour oficial. Las obras, sin embargo, quedaron paralizadas al carecer de licencia municipal y a la espera de que el ayuntamiento resolviese el expediente. Mes y medio después, el Dépor recibió luz verde para continuar con los trabajos.

El Deportivo ha reanudado pequeñas partes de las obras, aunque fuentes del club señalan que está siendo complicado debido a que los trabajadores se han ido a otros proyectos y es difícil conseguir que regresen los gremios. Así, el club explica que no es posible concretar una fecha de apertura del Museo, aunque espera que todo esté listo para darlo a conocer al público a principios de 2026.

Las obras del Dépor en el Estadio de Riazor

El Museo del Deportivo estará acompañado por un tour oficial integrado con la reforma de la Torre de Maratón, que se sumará al recorrido como parte de la experiencia y en la que se estudia la instalación de un ascensor panorámico. El recorrido se articula en tres zonas cargadas de significado: la Zona Blanca, la Sala Dorada y la Sala Azul.

Cada una de las zonas tendrá un protagonista: la afición, la historia del Dépor desde 1906 y el Súper Depor. Los aficionados también podrán hacer un tour por los espacios más emblemáticos del estadio: desde las gradas y los palcos hasta los vestuarios, la zona mixta y el propio museo.

Más allá del museo y del tour, el club está reformando la Deportienda, que se plantea como una zona estratégica de representación institucional, innovación comercial y conexión emocional con la afición. Inspirado en la Onda Branca, tendrá al mar, la ciudad y la afición como protagonistas y la previsión es que abra en octubre.

El Deportivo también está reformando los aseos y las barras de servicio contarán con una novedad: se instalará una en Maratón Inferior más accesible. Respecto a la grada de Pabellón, el club renovará los accesos, con nuevas puertas y tornos para agilizar tanto la entrada como la evacuación del estadio.