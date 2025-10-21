El Deportivo se mantiene en zona de playoff y a dos puntos del ascenso directo

El Deportivo busca como sea cortar su mala racha de resultados. La primera oportunidad llegará este domingo a las 21:00 horas en Riazor ante el Valladolid.

Al conjunto herculino se le está atragantando un mes de octubre que se presumía realmente duro. Tras empatar ante Eibar y Almería, llegaron los tropiezos ante Málaga y Racing que les han dejado solo con dos puntos sumados de los últimos doce.

A pesar de ello la situación clasificatoria sigue siendo buena y el conjunto deportivista es cuarto con 16 puntos. Los de Hidalgo están a tres puntos del Racing que es líder y a dos de Las Palmas y Cádiz.

El equipo coruñés recibirá ahora al Valladolid, viajará a Zaragoza y jugará en Riazor ante la Cultural Leonesa. Entre medias debe afrontar el choque de Copa del Rey ante el Sámano.