Deportivo

El Deportivo se mantiene en zona de playoff y a dos puntos del ascenso directo

A pesar de la mala racha de resultados, los coruñeses siguen bien posicionados gracias a su buen inicio liguero

El Deportivo busca como sea cortar su mala racha de resultados. La primera oportunidad llegará este domingo a las 21:00 horas en Riazor ante el Valladolid.

Racing 2 - Deportivo 1: El Dépor prolonga su crisis de resultados

Al conjunto herculino se le está atragantando un mes de octubre que se presumía realmente duro. Tras empatar ante Eibar y Almería, llegaron los tropiezos ante Málaga y Racing que les han dejado solo con dos puntos sumados de los últimos doce.

A pesar de ello la situación clasificatoria sigue siendo buena y el conjunto deportivista es cuarto con 16 puntos. Los de Hidalgo están a tres puntos del Racing que es líder y a dos de Las Palmas y Cádiz.

El equipo coruñés recibirá ahora al Valladolid, viajará a Zaragoza y jugará en Riazor ante la Cultural Leonesa. Entre medias debe afrontar el choque de Copa del Rey ante el Sámano.