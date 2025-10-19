Racing 2 - Deportivo 1: Sin veneno ni acierto en ambas áreas

El Dépor cayó por dos goles a uno en su visita al Sardinero en un encuentro en el que fue de más a menos. Los coruñeses se adelantaron con un gol en propia del Racing pero los cántabros remontaron.

El conjunto blanquiazul entró bien al partido en el Sardinero sorprendiendo al Racing con ataques por banda y pisando área desde el primer momento.

Avisó Mella con un gran disparo a centro de Yeremay. Ezkieta evitaba el gol con una buena estirada. Pero el Dépor seguía insistiendo y en el minuto 12 se iba a adelantar. Gran balón de Mella sobre Soriano y el centro del madrileño acababa en gol después de que Mantilla lo introdujera en propia portería.

Intentó reaccionar el Racing pero los coruñeses seguían bien plantados y buscaban el segundo a la contra. Zaka tuvo una clara tras una buena acción individual que finalizaba con un disparo ajustado que salía rozando el palo izquierdo de la portería cántabra.

El partido cambió a partir de la media hora. Los de Hidalgo dieron un paso atrás y ya no salían con tanta alegría. El Racing se volcó y buscaba el gol del empate. Germán sacaba un buen disparo de Puerta. Era la segunda intervención de mérito del guardameta deportivista tras sacar un disparo potente de Canales al inicio del partido.

Con la primera mitad en la recta final y tras decretar cuatro minutos de descuento, el Racing iba a igualar en otra acción en la que faltó contundencia defensiva. Centro desde la izquierda, remate a placer y, tras un rechace de Germán, Facu anotaba a puerta vacía. Los jugadores del Dépor pedían mano, pero el colegiado daba validez al gol.

La segunda mitad nació con sensaciones parecidas. Los coruñeses eran incapaces de pisar área contraria y el Racing atacaba con todo. Hidalgo dio entrada en el descanso a Mulattieri en lugar de Zaka pero la dinámica no cambiaba.

Avisó Jeremy con un disparo que atrapaba Germán. El hispanoecuatoriano iba a ser el gran protagonista de la segunda mitad. En el 55 disparaba al palo y en el 59 no iba a perdonar y hacía el segundo tras una buena acción colectiva de los locales.

El conjunto blanquiazul estaba desubicado y perdido en el terreno de juego. Tras las sustituciones y ya en desventaja se fue a por el empate. Lo hizo con más corazón que cabeza pero disfrutó de ocasiones claras para igualar. En todas ellas apareció un Ezkieta diferencial que salvó al Racing tras los disparos de Stoichkov o Noubi.

Sin embargo, los coruñeses atraviesan un momento delicado de la temporada con una falta de acierto en ambas áreas con la que es imposible sacar puntos. Los de Hidalgo han sumado solo dos de los últimos doce puntos en juego y prolongan su mala racha de resultados.