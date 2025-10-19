Polémica designación arbitral para el Racing de Santander - Deportivo

El Dépor en Riazor durante partido contra el Racing de Santander Foto: Fernando Fernández

La previa del partido entre Racing de Santander y Deportivo viene marcada por la designación arbitral elegida para dirigir el encuentro.

Lax Franco será el colegiado principal del partido. El murciano pitó el año pasado un polémico penalti de Helton en Cádiz y anuló un penalti a Pablo Vázquez también en el Carranza. También fue protagonista en Castalia tras dar validez a un gol del Castellón tras falta previa sobre Mella.

Pero la designación no queda ahí. En el VAR estará Valentín Pizarro, un colegiado de mal recuerdo para la afición deportivista ya que dirigió el famoso Mallorca tres Dépor cero en el que los herculinos se quedaron a las puertas del ascenso a Primera.

En el AVAR figura Rubén Avalos, el colegiado que la semana pasada anuló el gol de Zaka en La Rosaleda el pasado domingo.

A todo ello hay que unir la presión y las quejas vertidas por el Racing de Santander a lo largo de toda la semana por los arbitrajes sufridos esta temporada, una temporada en la que ha jugado en superioridad en cinco de los nueve encuentros de lo que llevamos de liga.