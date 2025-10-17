Louzán emplaza al Concello y al Dépor a entenderse para que A Coruña opte a ser sede del Mundial 2030

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha reiterado su deseo de que Galicia cuente con presencia en el Mundial 2030, pero ha subrayado que la decisión final dependerá de la FIFA y del cumplimiento de las condiciones técnicas y organizativas que exige el organismo internacional.

Tras ser preguntado por los periodistas sobre la polémica en torno a Vigo y las críticas del alcalde Abel Caballero, Louzán puso el foco en la otra gran candidata gallega: A Coruña. En este sentido, el presidente federativo aclaró que la capital herculina "tiene que dar el paso y definir su proyecto" para poder optar a ser sede.

"Es una cuestión de entendimiento entre la ciudad, que es quien lidera esta candidatura —en este caso el Concello de A Coruña—, y el propio club. Ahí no puedo actuar porque es una labor propia de ambas instituciones", explicó Louzán.

"Es la administración la que tiene que decir qué hacer y, en ese caso, la cuenta atrás ya empezó", añadió, dejando claro que el balón está ahora en el tejado del gobierno local y del Deportivo de La Coruña, responsables de articular una candidatura sólida ante la Federación.

Un llamamiento a la cooperación institucional

Louzán, que también destacó durante su intervención el "nuevo tiempo de diálogo y consenso" que vive la Federación, insistió en la importancia de que las instituciones trabajen unidas, sin polémicas, para lograr que Galicia esté representada en la cita mundialista.

"Tenemos un gran proyecto de país, que es el Mundial 2030. Ojalá Galicia pueda duplicar el número de sedes. Pero para eso hay que cumplir con las condiciones y hacerlo con entendimiento y colaboración", afirmó.

El presidente federativo evitó entrar en confrontaciones y aseguró que la RFEF "no va avivar polémicas", en alusión a las tensiones con el alcalde de Vigo, Abel Caballero, tras la exclusión provisional de Balaídos del listado inicial de sedes.