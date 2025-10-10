El Deportivo - Cultural ya tiene fecha y horario

El Deportivo ya conoce la fecha y el horario del encuentro correspondiente a la jornada número 13 del campeonato liguero. Los coruñeses recibirán a la Cultural Leonesa el sábado 8 de noviembre a las 18:30 horas en Riazor.

El conjunto leonés no ha arrancado bien la temporada y ha sido uno de los equipos que ha cambiado de entrenador en este inicio liguero. Raúl Llona fue destituido y en su lugar llegó Ziganda.

En la Cultural militante además varios ex jugadores del Dépor como Bicho o Quique Fornos y Luis Chacón. El atacante fue cedido este verano después de ser una pieza fundamental en el ascenso de la temporada pasada.

Antes de ese encuentro los de Hidalgo tienen por delante un exigente calendario en el que se van a medir con varios de los equipos más importantes de la categoría.

Estos son los horarios de los próximos partidos: