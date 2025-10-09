El Deportivo pierde a Ximo Navarro por lesión

Malas noticias para el Deportivo. Ximo Navarro será baja este fin de semana después de que las pruebas médicas confirmaran una lesión en el tendón proximal de la musculatura isquiotibial de su pierna izquierda.

En este caso el club no especifica el período de baja del futbolista y será la evolución de sus problemas musculares la que marque su recuperación. El jugador pasará unos días con tratamiento médico y de fisioterapia antes de trabajar con los readaptadores del club.

Ximo es una pieza básica en el sistema de Antonio Hidalgo y su baja genera un quebradero de cabeza importante para el técnico deportivista. Y es que este fin de semana tampoco estará Lucas Noubi, concentrado con la selección belga sub21.

Las soluciones pasan por mover a Loureiro o Villares a esa demarcación, aunque los dos están siendo muy importantes en otras posiciones.

El Dépor visita el campo de La Rosaleda este domingo a las 21:00 horas con la mente puesta en poder sacar los tres puntos y mantenerse en lo alto de la clasificación.

A las bajas de Ximo y Noubi se unen las de Bachmann por lesión y la de David Mella. El extremo sigue en Chile disputando el Mundial sub20 y su próximo encuentro será este sábado.