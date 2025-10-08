España avanza a cuartos y Mella seguirá siendo baja en el Deportivo

David Mella no estará en Málaga para el encuentro de este fin de semana. El extremo sigue concentrado con la selección española mientras disputa el Mundial sub 20 en Chile.

España rozó la eliminación en la fase de grupos pero ahora ha logrado el billete para los cuartos de final del campeonato. Todo tras vencer en octavos a Ucrania por un gol a cero. Un día más Mella fue suplente e ingresó en el terreno de juego en el minuto 59 en lugar del mallorquinista Jan Virgili.

Los cuartos de final se disputarán el próximo sábado 11 de octubre y España se medirá al vencedor de la eliminatoria entre Colombia y Sudáfrica. En caso de llegar a la final, el jugador podría llegar a perderse cuatro o cinco partidos de un Dépor que echa de menos a uno de sus jugadores más destacados.

Los coruñeses afrontan un mes de octubre exigente. Tras empatar ante el Almería, los de Hidalgo visitan de manera consecutiva a Málaga y Racing de Santander antes de recibir al Valladolid en casa.