Deportivo - Almería: fecha, hora, cómo y dónde verlo

El Deportivo regresa a Riazor para enfrentarse al Almería tras el empate en Ipurúa donde consiguió salvar un punto. El Deportivo llega a la octava jornada de liga como líder de Segunda División y empatados a 15 puntos con el Cádiz.

El último precedente entre ambos equipos corresponde al partido de vuelta de la temporada anterior en la Liga Hypermotion, que terminó con la victoria de los blanquiazules por 3 - 1 en Riazor.

En pocos minutos, Zaka, Yeremay y Mella sentenciaron el partido con tres goles. Aunque el Almería reaccionó en la segunda mitad y marcó en el descuento con un gol de Luis Suárez al que el VAR dio validez, el Dépor supo resistir y mantener la victoria.

Fecha y hora

El duelo entre el Deportivo y el Almería se disputará el sábado 4 de octubre a las 16:15 horas en Riazor.

Dónde ver el partido

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV retransmitirá un partido de LaLiga Hypermotion por cada jornada. Además, la TVG retransmitirá en abierto 15 partidos del Deportivo.

Dépor

El Deportivo regresa a casa tras su empate a uno frente al Éibar en un encuentro en el que los blanquiazules fueron de más a menos.

Yeremay puso en ventaja al conjunto coruñés en una primera parte en la que mostraron su mejor versión, pero con el paso de los minutos el equipo fue perdiendo intensidad. En el tiempo añadido, Ares firmó el empate para los locales, que estuvieron cerca de completar la remontada.

Almería

El Almería se desplaza a Riazor en el noveno puesto de la clasificación con un total de 11 puntos, cuatro por debajo de los herculinos. De los cuatro partidos que los andaluces han jugado fuera de casa, tan solo han ganado dos, mientras que han perdido uno y empatado otro.

En su último encuentro, logró una victoria frente a Las Palmas.