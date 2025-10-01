Declaran de alto riesgo el encuentro entre Málaga y Deportivo

El Dépor saca un punto de su visita a Ipurúa @RCDeportivo

La Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte ha declarado de alto riesgo el encuentro que enfrentará a Málaga y Deportivo el próximo domingo 12 de octubre a las 21:00 horas en La Rosaleda.

El partido contará por tanto con vigilancia y seguridad extra para velar por la seguridad de todos los espectadores que acudan al feudo malaguista.

Y es que grupos ultras de ambos equipos protagonizaron la temporada pasada unos graves incidentes en A Coruña. Radicales del Málaga destrozaron un bar situado en los aledaños de Riazor la noche antes de la disputa del encuentro.

La declaración de partido de alto riesgo no ha sorprendido a nadie. Hace menos de dos semanas el choque entre Málaga y Cádiz también se disputó bajo medidas especiales de seguridad.

Por el momento no ha trascendido el número de entradas enviadas por parte del Málaga a la afición deportivista que volverá a acompañar a su equipo en el encuentro correspondiente a la octava jornada de liga.