El Dépor Training Center abre una nueva era para el Dépor con "sostenibilidad y equidad"

El Real Club Deportivo presentó este martes su nueva ciudad deportiva, el Dépor Training Center, en Abegondo, un proyecto que combina innovación, sostenibilidad y apuesta por la cantera para reforzar la estructura deportiva del club tras el regreso de sus primeros equipos al fútbol profesional.

El acto contó con la presencia de Juan Carlos Escotet Rodríguez, presidente del club, quien anunció que el Campo 1 recibirá el nombre de Arsenio Iglesias, en homenaje al técnico que más partidos oficiales dirigió al Dépor.

"Esta es la obra más importante del club en el siglo XXI y es la manera de decirle al mundo que el Deportivo no solo recuerda su historia, sino que la honra, la actualiza y la proyecta hacia el futuro aún con más fuerza, con más coraje y con más convicción", destacó Escotet.

Así es el Dépor Training Center

El proyecto, diseñado por el estudio internacional Populous, abarca 140.000 metros cuadrados e incluye ocho campos de fútbol con las dimensiones del Estadio Abanca Riazor, tres campos de calentamiento, un nuevo edificio principal, un gimnasio para la cantera, un pabellón de mantenimiento, gradas y un espacio exterior cubierto para eventos.

Las obras se distribuirán en varias fases para permitir que la ciudad deportiva continúe operativa durante las obras, cuya finalización está prevista para 2027.

El Dépor Training Center apuesta por la equidad y la inclusión, ofreciendo a los equipos masculino y femenino instalaciones de igual calidad y relevancia.

Además, incorpora tecnologías sostenibles, con energía fotovoltaica y geotérmica, gestión eficiente del agua, materiales reciclados y de proximidad, y sistemas urbanos de drenaje sostenible.

Estas medidas buscan reducir hasta un 80% el impacto ambiental y sentar las bases para obtener la certificación internacional Well, que evalúa la calidad del aire, agua, iluminación y confort, situando a las personas en el centro del proyecto.

Durante la presentación, los asistentes pudieron conocer los detalles técnicos de las instalaciones de la mano de Jorge Betancor, director general de Populous en España, y escuchar a los jugadores de los primeros equipos, Yeremay Hernández, Dani Barcia, Eva Dios y Elena Vázquez, quienes compartieron sus expectativas y experiencias dentro del club.

La jornada contó con la actuación musical del trío gallego Alana y fue conducida por el periodista y deportivista Rodrigo Vázquez.

El acto concluyó con un gesto simbólico de cinco niños de la cantera que entregaron un acebo, árbol autóctono gallego, mientras se proyectaban imágenes de ellos plantando los primeros ejemplares en los alrededores del Dépor Training Center.

Este gesto refleja el compromiso del club con la sostenibilidad y el futuro de la cantera, pilares fundamentales del proyecto, como insiste el club en cada ocasión.

El Dépor Training Center aspira a ser un referente deportivo y humano, no solo en Galicia, sino en todo el país, integrando formación, crecimiento y bienestar para jugadores, jugadoras y visitantes, y consolidando el Dépor como un club moderno, inclusivo y comprometido con su entorno.