Deportivo 4 - Huesca 0: Riazor se enamora de este Dépor

El Deportivo duerme líder este viernes tras su brillante goleada ante el Huesca por cuatro goles a cero. Un tanto en propia meta, un doblete de Mella y un gol de Zaka sellaron la victoria en un choque muy completo de los de Hidalgo.

El conjunto coruñés ha logrado conformar una plantilla que se entiende a las mil maravillas y que consiguió la primera gran goleada de la temporada en casa.

El partido se puso pronto de cara tras un gol de Carrillo en propia meta. La alta presión del Dépor favoreció un centro lateral que el defensa introducía en su portería.

El gol no cambió en exceso el plan de un partido que era dominado por el Dépor de principio a fin. Los coruñeses sometieron a su rival a una gran presión y no sufrieron prácticamente nada en la primera mitad.

Germán se convirtió en un espectador de lujo de lo que iba a ser un gran tramo final de primera mitad. La incansable pelea de Mulattieri generó dudas en una cesión del Huesca hacia su portería que se quedaba corta y Mella con una acción de pillería superaba al guardameta para hacer el segundo tanto blanquiazul.

El Huesca quedó absolutamente ko y sin ideas y eso lo aprovechó un Dépor que se fue a por el tercero. Luismi filtró un gran balón entre líneas para Mella y el canterano superaba a Dani para hacer el tercero.

Riazor enloqueció con una primera mitad inolvidable en la que su equipo se marchó con una ventaja de tres goles.

Tras la reanudación el Huesca introdujo tres cambios tratando de meterse en el encuentro. Sin embargo el Dépor no lo permitió en ningún momento y el equipo siguió mostrándose muy superior.

Una vez más Hidalgo realizó cambios y los jugadores que entraron desde el banquillo mantuvieron un ritmo alto de intensidad. Zaka no se perdería su cita con el gol y tras una asistencia de Stoichkov cerraba la goleada en el minuto 76.

Mención especial merece un día más Yeremay. El canario recibió los aplausos de Riazor y rozó el gol tras una conducción vertiginosa y un disparo que se encontró con una gran respuesta de Dani Jiménez.

El partido iba a finalizar con el cuatro a cero a favor de un Dépor que duerme líder y no conoce la derrota tras las seis primeras jornadas ligueras.