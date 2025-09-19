El Deportivo cuenta con el octavo mayor límite salarial de la categoría

LaLiga hizo público en el día de hoy los límites salariales de los equipos de Primera y Segunda División. En la categoría de plata el Dépor aparece como el octavo equipo con más límite salarial con casi 11 millones y medio de euros.

Este año las cifras están bastante parejas pero el Dépor se queda lejos del top tres de la categoría. El Leganés con 14,7 millones aparece en primera posición, mientras que Las Palmas tiene 13,3 y el Valladolid cierra el podio con 12,1. Un año más los tres equipos descendidos de Primera cuentan con los límites más altos.

Tras ellos aparecen Racing de Santander, Málaga, Huesca, Sporting de Gijón y Dépor, con límites que oscilan entre los 12,1 de los cántabros a los 11,4 de los coruñeses.

Estos datos demuestran que declaraciones como las de Víctor Orta, director deportiva del Valladolid, hablando sobre el potencial económico del Dépor o Racing de Santander, son una cortina de humo.

Y es que muchas voces claman contra la superioridad económica de un Dépor que rechazó ofertas millonarias por Yeremay pero que no ha disparado su gasto en sueldos, sino más bien todo lo contrario.

Tabla con los límites salariales de La Liga.

Otros datos que llaman la atención son los de Almería y Granada, dos equipos que recientemente estaban en Primera y que ahora cuentan con los límites más bajos de la categoría con 3,3 millones y 4,2 respectivamente. Estos datos suelen descolocar un poco a los aficionados se basa en valores ajustados por LaLiga y las pérdidas que arrastran.

De hecho el Dépor ha visto reducido su límite tras las pérdidas estimadas del ejercicio pasado. Los equipos con límites excedidos tienen más posibilidades problemas a la hora de inscribir jugadores.