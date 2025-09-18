Hidalgo, entrenador del Dépor: "No le doy mayor importancia a poder dormir líderes mañana"

El Deportivo inaugura este viernes la sexta jornada de liga recibiendo en Riazor al Huesca. Antonio Hidalgo se enfrentará por primera vez a su ex equipo en una noche que podría colocar al Dépor líder si gana.

Huesca

El rival nos va a poner las cosas muy complicadas porque son muy agresivos y muy compactos en diferentes zonas del campo. Están haciendo un gran inicio de temporada y me alegro mucho por ellos.

Partido especial

Me voy a reencontrar con mucha gente y para mí es un placer y un orgullo haber formado parte de ese equipo, pero en cuanto empiece a rodar el balón seremos rivales y cada uno defenderá sus intereses.

Convocatoria de David Mella con la sub20

Durante un tiempo tendremos un recurso menos y me alegro mucho por él. Se lo merece y creo que le va a dar un plus de confianza. A partir de ahí, en la reunión de entrenadores ya se habló con casos que se dieron el año pasado. Las reglas están así y hay que aceptarlas y cuando David no esté nos reinventaremos.

Competencia arriba

Soy consciente de que tenemos mucha competencia en ataque. Todo el mundo quiere jugar noventa minutos y el delantero siempre quiere meter goles. Zaka hizo tres el otro día en treinta minutos y seguro que preferiría siempre marcar antes que jugar noventa o meter gol.

Todos los de arriba están trabajando muy bien y las cosas nos irán bien si cada uno está preparado para el rol que le toca en cada momento.

Claves del partido

El equipo debe saber leer los momentos del partido. Habrá momentos en que el Huesca apriete y tenga balón y debemos leer qué hacer en cada momento.

Dormir líderes

La afición sonreirá si el equipo gana. Dormir líderes solo vale en la última jornada de liga y no le damos ahora mayor importancia. Vamos a ir a por los tres puntos y con los pies en el suelo sabiendo que vamos a sufrir y debemos trabajar mucho con y sin balón porque nos van a exigir mucho.