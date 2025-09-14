Djalminha sobre la rabona de Yeremay: “Me encanta”
El ex jugador del Deportivo siguió el triunfo de los coruñeses ante el Mirandés y lo dejó reflejado en sus redes sociales
Te puede interesar: Aficionados del Deportivo no pudieron acceder a Mendizorroza
Entre los miles de aficionados del Deportivo que vieron a través de la tele la victoria por un gol a cinco ante el Mirandés, se encontraba Djalminha.
El genio brasileño destacó durante su carrera por dejar detalles de máxima calidad durante los partidos. La lambreta, sombreros, caños y rabonas fueron recursos habituales para un virtuoso como él.
Por eso llama la atención cómo reflejó a través de sus redes sociales la jugada que dejó Yeremay en Mendizorroza. El canario inició una acción con una rabona espectacular que desató el elogio de Djalminha: "me encanta" escribió el ex del Deportivo.
El brasileño visitó hace unos meses el estadio de Riazor y recibió un merecido homenaje por parte de la afición deportivista.
Ahora sigue muy atento los encuentros de un Dépor que sueña con hacer una buena temporada y poder lograr el ascenso a Primera División.