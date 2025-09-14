Djalminha sobre la rabona de Yeremay: “Me encanta”

Entre los miles de aficionados del Deportivo que vieron a través de la tele la victoria por un gol a cinco ante el Mirandés, se encontraba Djalminha.

El genio brasileño destacó durante su carrera por dejar detalles de máxima calidad durante los partidos. La lambreta, sombreros, caños y rabonas fueron recursos habituales para un virtuoso como él.

Por eso llama la atención cómo reflejó a través de sus redes sociales la jugada que dejó Yeremay en Mendizorroza. El canario inició una acción con una rabona espectacular que desató el elogio de Djalminha: "me encanta" escribió el ex del Deportivo.

El brasileño visitó hace unos meses el estadio de Riazor y recibió un merecido homenaje por parte de la afición deportivista.

Ahora sigue muy atento los encuentros de un Dépor que sueña con hacer una buena temporada y poder lograr el ascenso a Primera División.