Mirandés - Deportivo: fecha, hora, cómo y donde verlo

El Deportivo se enfrenta al Mirandés en el Estadio de Anduva después de su primera victoria de la temporada en Riazor. Los blanquiazules no conocen la derrota en las cuatro primeras jornadas. Suman ocho de los doce puntos en juego y acumulan dos victorias y dos empates.

El último precedente entre ambos equipos corresponde al partido de vuelta de la temporada anterior en la Liga Hypermotion, que terminó con el empate 2 -2 en Riazor.

Villares adelantó a los blanquiazules y Yeremay firmó el empate a dos en el minuto 90. Se llegaba al descanso con la victoria del Dépor, pero en la segunda mitad los del Mirandés consiguieron darle la vuelta al partido.

Un gol de Joel y otro penalti sobre Panichelli fueron suficientes para incomodar a los blanquiazules. Cuando la derrota parecía clara, un agarrón sobre Zaka permitía igualar el encuentro con gol de Yeremay desde el punto de penalti.

Fecha y hora

El duelo entre el Mirandés y el Deportivo se disputará el sábado 13 de septiembre a las 16:15 horas en el Estadio de Anduva.

Dónde ver el partido

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV retransmitirá un partido de LaLiga Hypermotion por cada jornada. Además, la TVG retransmitirá en abierto 15 partidos del Deportivo.

Dépor

El Deportivo se enfrenta al Mirandés en el Estadio de Anduva después de su primera victoria en casa ante el Sporting de Gijón por un gol a cero. El Dépor dominó y fue mejor que su rival aunque el Sporting también tuvo sus ocasiones en el segundo tiempo.

En los minutos finales el partido se encaminaba al empate, pero el Dépor se encontró con un gol a balón parado. Barcia controlaba el balón que acabaría entrando tras un fuerte disparo, desatando la locura en Riazor.

Mirandés

El Mirandés recibe al Dépor en su casa con dos puntos por detrás de los blanquiazules, tras sumar dos victorias y dos derrotas. Todavía no ha conseguido la victoria en el Estadio de Anduva, por lo que todo apunta que saldrá a por todas en su encuentro frente a los herculinos.