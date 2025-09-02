El Deportivo rechazó este verano el traspaso más caro de la historia de Segunda

El Deportivo vivió un fin de mercado con los deberes hechos y sin la necesidad, según la dirección deportiva, de incorporar a más jugadores. Uno de los grandes triunfos de este mercado fue el de retener a Yeremay a pesar de las mareantes ofertas recibidas en las oficinas del conjunto blanquiazul.

Fue el propio Fernando Soriano el que reconoció en los micrófonos de Dazn que el club recibió importantes ofertas por Yeremay. "El club tenía la decisión tomada de retener nuestro talento al coste que fuera. Recibimos ofertas muy importantes incluso de equipos que están jugando la Champions pero el compromiso de Yeremay y del dueño hizo que pudiéramos retenerlo para optar a algo más que el año pasado".

El director deportivo no quiso poner cifras a las ofertas pero sí dejó una pista. "Hemos rechazado el traspaso más caro en la historia de Segunda División”. Teniendo en cuenta que Darwin Núñez fue traspasado por 34 millones de euros, queda claro que la oferta del Sporting alcanzaba esos 35 millones de euros de los que se habló.

El Dépor vivió una jornada tranquila de final de mercado, muy al contrario que varios equipos de la categoría que firmaron jugadores hasta el último minuto. El Zaragoza fue uno de los equipos más activos en esta última jornada y otros como la Cultural lograron reforzar el ataque con la llegada de Rubén Sobrino.

Los coruñeses sólo acordaron las salidas de Ochoa y Diego Gómez y optaron por dejar el centro del campo tal y como estaba. Finalmente no llegó ningún futbolista para el centro del campo y la línea defensiva se queda con Arnau, Barcia y Noubi, aunque jugadores como Loureiro o Ximo pueden actuar ahí.